Excomisario europeo cree que en Ceuta hubo un ataque híbrido que debe investigar Bruselas

"Ceuta no es una crisis migratoria. Es una operación", declaró Breton en una entrevista con el diario belga 'Le Soir'.

Para el antiguo comisario (2019-2024), la movilización de 72.000 personas "no surge de la nada" sino que más bien se trata de un "ataque híbrido" que, según describió, es una acción coordinada que combina medios militares, informativos, cibernéticos y migratorios por debajo del umbral del conflicto abierto, con el fin de debilitar a un adversario sin darle un 'casus belli' (causa o motivo de guerra).

"Lo ocurrido en Ceuta los días 30 y 31 de julio cumple todos los requisitos", aseveró.

En opinión de Breton, lo sucedido se corresponde a "un patrón" ya observado en 2021 cuando, aseguró, el gobierno del presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, "organizó el traslado de 17.500 personas que intentaron cruzar la frontera polaca solo en el mes de octubre, expidiendo visados de conveniencia a ciudadanos iraquíes y sirios".

Además, apuntó que, en noviembre de 2023, Rusia trasladó a unos 1.000 migrantes hacia la frontera finlandesa a lo largo de tres meses.

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"En ambos casos, la Unión Europea, la OTAN y los Estados afectados calificaron estas operaciones de ataques híbridos. Ceuta se inscribe exactamente en el mismo paradigma", comentó

Para el político francés, Marruecos no hizo en este caso "lo que suele hacer; es decir, detener a los candidatos a la salida a cinco, diez o veinte kilómetros de la frontera".

Breton apuntó a una "presión algorítmica procedente de actores privados o semipúblicos, cuyo objetivo es poner a prueba la resiliencia europea y sacar provecho de ello", o a una posible "señal estatal dirigida a Madrid o a Bruselas en un momento concreto de una negociación bilateral delicada".

"Los precedentes bielorrusos y rusos nos han enseñado que se puede instrumentalizar la presión migratoria para obtener concesiones políticas: levantamiento de sanciones, reconocimiento diplomático, subvenciones. ¿A quién ha beneficiado Ceuta? La cuestión merece ser planteada por las autoridades competentes, tanto en Bruselas como en las capitales", destacó.

Incidió en que "la única hipótesis" que se puede descartar es la del azar": "Veinte mil personas en un grupo de Facebook, once millones de impresiones, una consigna calibrada, un momento elegido al inicio de un pico turístico y político europeo… eso no se improvisa en un garaje", recalcó.

Así pues, pidió investigar lo ocurrido coordinando a los instrumentos europeos existentes, principalmente la Ley de Servicios Digitales (DSA), que permite a los investigadores autorizados acceder a los datos de las grandes plataformas en línea para investigar riesgos sistémicos, recordó, y recalcó que "Ceuta es un riesgo sistémico".

"La Comisión debe solicitar a Meta, TikTok, X y YouTube todos los datos relativos a las cuentas, los grupos, los vídeos y los bucles que impulsaron la campaña de once millones de impresiones. Los artículos 34, 35 y 36 de la DSA obligan a estas plataformas a evaluar y mitigar precisamente este tipo de riesgo", dijo.

Igualmente, apuntó a la posibilidad de una comisión de investigación del Parlamento Europeo que convoque a las plataformas y a los Estados afectados, y a una colaboración entre los servicios de inteligencia europeos bajo los auspicios de Intcen, la unidad de análisis del Servicio Europeo de Acción Exterior.

Para protegerse de este tipo de ataques, Breton pidió además multiplicar por cinco la plantilla del Centro Europeo para la Transparencia Algorítmica, con sede en la ciudad española de Sevilla, y otorgarle un mandato operativo de alerta temprana sobre movilizaciones coordinadas con fines híbridos.

"Ceuta no fue el final de un ciclo. Fue el comienzo de uno nuevo", concluyó.