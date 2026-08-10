Exdiputado tailandés hiere a dos personas tras disparar en un edificio gubernamental

El autor del ataque de hoy, quien se entregó a la Policía, fue identificado como Chalong Reawraeng, mientras que entre las víctimas se encuentra un alto funcionario provincial, declaró el propio asaltante a medios de comunicación tras ser detenido.

El suceso tuvo lugar en el aparcamiento de la Organización Administrativa Provincial de Nonthaburi, cuando el expolítico se acercó al coche de la víctima y disparó en cuatro ocasiones a través de la ventanilla, según la reconstrucción de la Policía.

El oficial Watthana Yeejeen dijo a los medios que ambos, Thongchai Yenprasert -presidente de la organización administrativa- y un acompañante, se encuentran con vida.

Tras los disparos, el asaltante, de 71 años y quien ejerció en tres ocasiones como diputado en representación de Nonthaburi, se entregó a las autoridades.

En una rueda de prensa improvisada desde una comisaría, el exdiputado argumentó que el incidente se debe a una disputa económica.

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"No tenía intención de hacer nada, porque es un buen amigo mío, pero él no quería hablar conmigo", dijo Chalong, al asegurar que la víctima le debía unos 11 millones de bath (más de 330.000 dólares o casi 290.000 euros) y argumentar que disparó al ver que el acompañante sacaba una pistola.

Por su parte, la Policía abrió una investigación para determinar el motivo del ataque y corroborar la versión del asaltante.

El ataque se produce tres días después de que un adolescente de 14 años matara el viernes a ocho personas, entre ellas sus abuelos, profesores y una compañera, en un tiroteo en su casa y escuela en Debsirin, en Nonthaburi, e hiriera a decenas, antes de quitarse la vida.

Este último ataque, el segundo en una escuela en lo que va de año, vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la alta tenencia de armas de fuego en la nación, donde sucesos así no son inusuales.

Tailandia tiene unas 15,14 armas de fuego por cada 100 civiles, según datos de Small Arms Survey, y gran facilidad para acceder a ellas por parte de personal del Ejército y la Policía.

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, adelantó que trabaja en reforzar las leyes sobre la tenencia de armas, sin aportar más detalles, durante una rueda de prensa en la escuela donde se registró el tiroteo.