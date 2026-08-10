Expertos ONU: "el genocidio continúa sin tregua" en Gaza, con 1.200 muertos en 10 meses

Sólo en julio las fuerzas israelíes mataron a unos 160 palestinos en la Franja, recordaron los expertos, quienes señalaron que la mayoría de las muertes en los últimos 10 meses se produjeron en zonas densamente pobladas por desplazados, lejos de la llamada "línea amarilla" tras la cual se retiró supuestamente el ejército de Israel.

En el comunicado subrayaron que bloques residenciales al completo reciben órdenes de evacuación poco antes de ser destruidos por aviones de combate.

"El continuo avance hacia el oeste de la denominada línea amarilla, la construcción de una barrera de 23 kilómetros a lo largo de ella y la voladura sistemática de edificios residenciales están rediseñando por la fuerza y mediante el desplazamiento la geografía de Gaza", denunciaron.

Condenaron por otro lado los ataques contra hospitales y refugios, el asesinato de agentes de policía y personal contratado por la ONU, los ataques contra pescadores y los secuestros y abusos cometidos por grupos armados que según distintas informaciones colaboran con el ejército israelí.

Los expertos advirtieron que la ayuda alimentaria sigue sin poder entrar libremente en Gaza, y que los productos que acceden a través de canales comerciales son ultraprocesados nada adecuados desde el punto de vista nutricional.

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Firma el comunicado la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, junto a otros 18 expertos de Naciones Unidas.