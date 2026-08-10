Explosión en un almacén de una empresa búlgara que suministra municiones a Ucrania

El ministro del Interior, Ivan Demerdziev, ha explicado que "lo más probable" es que la explosión se haya debido a un accidente, y ha adelantado que no hay constancia de heridos y que se prepara la evacuación de los habitantes de los pueblos cercanos.

La explosión, que pudo sentirse en un radio de 15 kilómetros, se ha producido sobre las 08.00 GMT en los alrededores de la planta que EMKO tiene en la localidad de Belitsa, según informan varios medios búlgaros y señalaron a EFE residentes de la zona.

Unos 300 trabajadores de esta factoría de armamento y municiones han sido evacuados, según informaron fuentes de la Administración regional citadas por la emisora estatal BNT, que señalan que no hay muertos ni heridos.

Ese medio informa de que pueden verse enormes columnas de humo sobre la zona.

Según las primeras informaciones, el origen de la explosión está en un camión que se incendió y desató un fuego en uno de los almacenes de municiones.

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En el año 2023 ya tuvo lugar una explosión en una planta de esta empresa en la localidad de Karnobat, donde se almacenaban municiones para ser enviadas a Ucrania, y el propio Gebrev descartó que se tratara de un accidente o un error humano.

Un año antes ya hubo en esa misma factoría otro incendio.

Gebrev también almacenaba munición con destino a Ucrania en un almacén en República Checa que sufrió una explosión en 2014, de la que el Gobierno checo acusó entonces al servicio de inteligencia ruso GRU.

Este empresario sufrió en abril de 2015 un envenenamiento con el agente tóxico Novichok, el mismo que usaron agentes del GRU en intento de asesinato en 2018 del exespía ruso Sergei Skripal y de su hija Yulia