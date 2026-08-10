Farage quiere deportar a presos extranjeros a El Salvador si llega al poder

Según ha podido saber este rotativo, una delegación de la formación viajará a El Salvador dentro de unos meses para abordar con el Gobierno de ese país la posibilidad de esa deportación.

Farage, según la información, busca enviar a criminales que cumplen condena por asesinato o violación a las prisiones salvadoreñas como parte de su objetivo de deportar a terceros países a unos 10.000 reclusos extranjeros que se encuentran en el Reino Unido, con el fin de liberar plazas que se necesitan con urgencia.

El tabloide resalta que el presidente estadounidense, Donald Trump, alcanzó un acuerdo similar con El Salvador para deportar migrantes desde Estados Unidos, algo que generó controversia debido a las duras condiciones de las prisiones.

El portavoz de Interior de Reform UK, Zia Yusuf, afirmó, según unas declaraciones que publica el Sun, que su formación deportará a 10.000 extranjeros que se encuentran en prisiones del Reino Unido y los enviará "a cumplir sus condenas en países como El Salvador": "Utilizaremos el espacio así liberado para garantizar que los delincuentes peligrosos permanezcan donde deben estar: tras las rejas".

La postura de la formación de Farage sale a la luz mientras el primer ministro británico, el laborista Andy Burnham, afronta una polémica por su programa de liberación anticipada de presos, que permitiría la salida de miles de reclusos tras haber cumplido solo un tercio de su condena a fin de contar con más espacio en las cárceles.

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Este jueves -día 13-, Farage espera ganar el escaño de Clacton, en el sureste de Inglaterra, que tenía hasta el pasado julio, cuando decidió dimitir para volver a concurrir como candidato para demostrar que mantiene el apoyo de su electorado local.

Farage, cuya formación consiguió un fuerte avance en los comicios locales y regionales británicos del pasado mayo, renunció en medio de una investigación del llamado comisario de estándares parlamentarios por no declarar presuntamente un regalo de cinco millones de libras (5,85 millones de euros) que recibió antes de entrar por primera vez en el Parlamento británico en 2024.