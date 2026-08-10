Fráncfort cierra en tablas (+0,02 %) mientras sube el precio del petróleo

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, ganó un 0,02 % al cierre, hasta 26.323,88 puntos.

Irán quiere imponer tasas al transporte de barcos de mercancías por el estrecho de Ormuz, según el ministerio de Exteriores iraní.

La confianza inversora en la zona del euro y en Alemania subió en agosto, según el instituto Sentix.

El índice de confianza de los inversores en la zona del euro mejoró en agosto 4 puntos, hasta 0,9 puntos, debido sobre todo a la mejora de la valoración de la situación actual.

Asimismo, el índice de confianza de los inversores en Alemania mejoró en agosto por tercer mes consecutivo hasta -11,9 puntos (-19,4 puntos en julio), máximo desde febrero, y muestra una estabilización, si bien sigue en un nivel bajo.

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La reducción de las expectativas de subida de los tipos de interés en Estados Unidos apoya a la renta variable.

La empresa de pruebas de laboratorio Qiagen subió un 5,5 %, hasta 38,45 euros, máximo desde hace más de cinco meses, después de que un analista de Deutsche Bank hiciera comentarios positivos de sus resultados.

El productor de artículos deportivos Adidas avanzó un 2 %, hasta 167,35 euros, pero Beiersdorf, que tiene marcas como Nivea, Eucerin y la suiza La Prairie, perdió un 2,2 %, hasta 79,40 euros, y el fabricante de bienes de consumo Henkel cedió un 1,3 %, hasta 78,74 euros.

La compañía de telecomunicaciones Deutsche Telekom bajó un 3,2 %, hasta 28,10 euros, y el distribuidor de químicos Brenntag bajó un 1,3 %, hasta 63,22 euros.