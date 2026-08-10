Funcionarios de Puerto Rico de visita oficial a Cali se encuentran a salvo tras terremoto

Cuatro funcionarios municipales, a los que se iban a unir más en esta jornada, estaban en Cali al momento del sismo para participar del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez y de la Cumbre Global Afrodiaspórica.

"Los cuatro están bien, permanecen juntos en un área segura del hotel donde se hospedan y mantienen comunicación constante con el Gobierno Municipal", según el comunicado.

Como parte de las medidas adoptadas ante la emergencia, el Municipio de Ponce activó sus protocolos de comunicación y seguridad para verificar el estado de cada integrante de la delegación y mantener informados a sus familiares.

Asimismo, se establecieron contactos con la Embajada de Estados Unidos en Bogotá y con las autoridades correspondientes para coordinar el retorno de los funcionarios a Puerto Rico.

La alcaldesa de Ponce, quien viajaba junto a la oficial de la Oficina de Cultura, Irma Santiago, estaba en Panamá al momento de la emergencia, luego de que el vuelo de conexión hacia Cali fuera cancelado.

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Ambas se encuentran bien y tienen programado su regreso a Puerto Rico durante el día de hoy.

Como medida preventiva, el Municipio de Ponce determinó cancelar el viaje a Cali de los 12 integrantes de la Escuela Folclórica y Cultural de Bomba y Plena Isabel Albizu, quienes todavía permanecían en Puerto Rico.

"Desde el primer momento activamos nuestros protocolos para garantizar la seguridad de nuestra delegación. Nuestra prioridad es que todos regresen a casa de manera segura", expresó Sifre Rodríguez.

La visita de los funcionarios ponceños a Colombia respondía a una invitación oficial del alcalde de Cali, Alejandro Eder, para formar parte del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez y de la Cumbre Global Afrodiaspórica.

Como parte de la agenda oficial, la alcaldesa iba a participar en el foro 'Ciudades que responden: Gobernanza afrodescendiente en acción', junto a alcaldes y líderes de Colombia, Senegal, Nigeria, Costa Rica, Jamaica y Estados Unidos.

Además, Ponce tenía participación en el Pabellón Internacional de la Cumbre, como parte de los espacios destinados al intercambio cultural, la cooperación internacional y la representación de las comunidades afrodescendientes.

El Municipio Autónomo de Ponce expresó su solidaridad con el pueblo de Cali y con todo el pueblo colombiano ante esta emergencia.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, declaró "desastre nacional" por el terremoto, que deja una cifra parcial de 111 muertos y 87 heridos y una gran destrucción en al menos cinco departamentos.