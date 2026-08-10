Gobierno luso anuncia demanda a líder de ultraderecha por cuestionar legalidad de contrato

El ministro explicó en declaraciones al canal Sic Notícias que, además de Ventura, procesará al medio online 24Horas y al diputado ultraderechista Pedro Frazão.

“No tengo que (...) aceptar mentiras que después son reproducidas y que me ofenden, que afectan al buen nombre, honor y consideración de un ministerio, de personas y de un partido. No tengo que aceptar eso", aseguró Nuno Melo.

La noticia del acuerdo fue realizada por los Gobiernos de Portugal e Italia durante una visita del primer ministro luso, el conservador Luís Montenegro, a Roma en julio, donde anunciaron el contrato para la construcción de tres fragatas Evo para la Marina portuguesa por parte del grupo italiano Fincantieri.

El canal 24Horas cuestionó días después en un artículo que el negocio "generaba serias dudas" por, entre varios factores, según ellos, la exclusión de una empresa portuguesa, intermediaria de la operación, que habría perdido cerca de 90 millones de euros en comisiones.

La noticia fue posteriormente comentada por Ventura y Frazão en redes sociales, quienes cuestionaron la validez de este acuerdo.

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En su entrevista de hoy a Sic Notícias, Melo afirmó que es "absurdo" pensar que hay intermediarios privados en una negociación realizada entre Estados, ya que esta operación obedece a los criterios del programa europeo SAFE, que presta dinero para impulsar la adquisición conjunta en el ámbito de la seguridad y la defensa europeas.

"El Ejecutivo no apartó a nadie porque no se relacionó con ninguna empresa", insistió el ministro, que recalcó que la elección fue realizada por expertos y no por el poder político.