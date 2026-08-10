GWN destaca la electrificación del mercado de México al presentar su nuevo SUV ORA 5

El GWM ORA 5 llega a México con una propuesta poco común en la industria: un mismo modelo disponible desde su lanzamiento en tres versiones y motorizaciones: ICE (gasolina), HEV (híbrida) y EV (eléctrica), indicó el fabricante en un comunicado.

"Desde su presentación en el Auto Show de Beijing, ORA 5 despertó expectativas en todo el mundo, y la respuesta que hemos visto en México confirma que el diseño y la electrificación ya son criterios de decisión para el consumidor mexicano”, señaló Pedro Albarrán, vicepresidente y director general de GWM México.

El directivo abundó que “con esta presentación oficial arranca una nueva etapa para GWM en los SUV urbanos, y estamos convencidos de que ORA 5 se convertirá en un referente del segmento".

En su versión eléctrica, el ORA 5 permite elegir el nivel de electrificación que mejor se adapta a cada rutina, con hasta 435 km de autonomía en su versión eléctrica, una experiencia digital centrada en su pantalla táctil de 14,6 pulgadas y un paquete completo de asistencias a la conducción en sus versiones electrificadas.

Su diseño "Natural Aesthetic" fue reconocido en los London Design Awards 2025 y traduce las formas de la naturaleza en una carrocería fluida que se aleja de los trazos angulosos habituales del segmento.

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El vehículo posee detalles como los faros "water drop", y la firma luminosa trasera oculta los cuales refuerzan una identidad visual que no busca parecerse a nada, sumado a la paleta de cinco colores exteriores (Black, Matte Gray, Blue Glacier, Emerald Green e Ivory White) y los rines de aluminio de 18 pulgadas que completan su propuesta estética.

Aunado a ello, con la app My GWM, los usuarios pueden controlar funciones de su vehículo a distancia, como apertura, encendido, climatización y programación de carga y, además, mantenerse conectados con la marca en un solo ecosistema digital.

Durante la presentación de ORA 5, GWM compartió sus resultados: más de 38.000 unidades vendidas en México desde su llegada y más de 16 millones de vehículos comercializados a nivel global, con presencia en más de 170 mercados.

GWM anunció también que pronto presentará la renovación de un producto y el lanzamiento de un producto completamente nuevo que ampliarán su portafolio en México.

"Esta noche no solo presentamos un vehículo: presentamos la forma en la que GWM quiere acompañar cada trayecto de los mexicanos. Lo que vivimos en este evento, con nuevos modelos en camino y una visión renovada de marca, confirma que lo mejor de GWM en México está por venir", concluyó Albarrán.