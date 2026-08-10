Heridos y edificios derrumbados en la ciudad colombiana de Quibdó por el terremoto

El terremoto, que ocurrió a las 07:34 hora local (12:34 GMT), tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el Chocó, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

"Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones", dijo en su cuenta de X la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba.

Imágenes divulgadas en redes sociales muestran varios edificios que se desplomaron total o parcialmente en varios barrios de Quibdó y la gente corriendo despavorida.

La gobernadora agregó que está "haciendo la evaluación de daños para emitir el primer reporte oficial" sobre este terremoto que también causó graves daños en otras ciudades del oeste y el centro del país, como Cali, Manizales, Pereira y Medellín, las más cercanas al epicentro.

El Chocó es uno de los departamentos más pobres de Colombia y no dispone de recursos suficientes para atender una emergencia de esta magnitud.