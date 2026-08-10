Hombre se declara culpable de intentar enviar a China equipo militar de EE.UU. vía México

Dingwei Chen, de 29 años, asumió la responsabilidad ante un tribunal federal de Utah de intentar adquirir módems y radios satelitales de grado militar fabricados por empresas estadounidenses para las fuerzas armadas de los Estados Unidos.

El equipo de comunicaciones específico que Chen intentó comprar no puede exportarse legalmente desde EE.UU. sin una licencia de la Dirección de Controles del Comercio de Defensa del Departamento de Estado. Dicha dirección, por lo general, no otorga licencias para exportar bienes y servicios militares a China, explicó la Fiscalía estadounidense.

Según documentos judiciales, Chen colaboró ​​con otras personas en China para intentar adquirir estos sistemas de comunicación sensibles a través de traficantes de armas extranjeros en el mercado negro y discutieron diversos métodos para exportarlos a China.

Inicialmente, Chen y sus cómplices intentaron realizar el transbordo de las mercancías a través de Suiza; posteriormente, hablaron de recogerlas en las Islas Marianas y, finalmente, decidieron contrabandearlas a través de México.

Tras realizar un pago inicial superior a los 40.000 dólares estadounidenses, Chen y sus cómplices optaron por utilizar criptomonedas para tratar de no ser identificados.

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Chen afirmó que se trataba simplemente de una operación inicial y que disponía de fondos para adquirir equipamiento militar adicional por valor de decenas de millones de dólares, indicó el DOJ.

Spiros Karabinas, agente especial a cargo de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), dijo -en un comunicado- que la declaración de culpabilidad pone de relieve las graves consecuencias para quienes intentan adquirir, exportar o transferir ilegalmente equipos o tecnología militares sensibles de origen estadounidense.