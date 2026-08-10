Hungría reconecta una turbina en su central nuclear al subir el agua en el Danubio

"Esta mañana, el nivel del Danubio se situaba a 19 centímetros por encima del mínimo registrado hace una semana. Ha comenzado el proceso para reconectar una turbina de Paks", informó en las redes sociales el primer ministro, el conservador Péter Magyar.

El jefe de Gobierno agregó que a partir de esta tarde una nueva turbina ya estará en funcionamiento.

La semana pasada, tras registrar mínimos históricos por la sequía en el Danubio, Hungría se vio obligada a desconectar tres de los cuatro reactores de Paks, y solo quedó operativa una de las dos turbinas de uno de ellos.

Esa turbina producía 225 megavatios, frente a los 2.000 habituales del conjunto de la planta, un rendimiento que ahora podría duplicarse.

Según la prensa local, para poder reconectar todos los bloques en la planta, el nivel del agua en el Danubio deberá subir al menos 5 centímetros más.

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Después de llegar a ese nivel, podría iniciar el proceso de reactivación que, si no se pronostican nuevas bajadas, podría durar más de una semana.