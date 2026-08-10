Indonesia lucha contra el fuego en el turístico Monte Bromo tras una semana activo

El incendio, agravado por los fuertes vientos y la escasez de lluvias, se originó el pasado lunes y ya ha arrasado más de 742 hectáreas, según los datos publicados este lunes por la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB), que no ha reportado víctimas mortales.

El escarpado terreno del parque natural ha dificultado las labores de extinción por tierra y obligado a los bomberos a recurrir a medios aéreos, que también afrontan problemas de visibilidad debido a la densa niebla y las columnas de humo provocadas por las llamas.

El ministro coordinador de Asuntos Políticos de Indonesia, Djamari Chaniago, señaló que todavía permanecen activos varios focos, aunque el fuego principal que amenazaba la reserva ya ha sido extinguido.

Asimismo, las autoridades locales continúan con la investigación sobre las causas del incendio, que apuntan a la actividad humana, según informó la agencia pública Antara.

El Monte Bromo, con 2329 metros de altura y con un volcán activo en su interior, es una de las atracciones turísticas más populares de la isla de Java, la más poblada del archipiélago. En 2025, alrededor de 650.000 personas visitaron este parque, según los datos del operador que lo gestiona.

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El año pasado Indonesia registró 546 incendios forestales, mientras que entre enero y agosto de este año ya suma 375, indicó la BNPB, que cifra en 107.000 las hectáreas arrasadas por el fuego en todo el país hasta este lunes.

Estos incendios son habituales en Indonesia durante la estación seca, pero este año la llegada del fenómeno de El Niño ha adelantado su aparición, según la agencia meteorológica del archipiélago, que prevé una temporada especialmente intensa y prolongada en 2026, con un mayor riesgo de incendios forestales y sequía.