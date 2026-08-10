Investigan a dos pilotos de Air India tras un incidente con heridos por pérdida de altitud

"La prueba de detección correspondiente al Piloto al Mando (PIC, por sus siglas en inglés) indicó un resultado que requiere pruebas confirmatorias. En consecuencia, las muestras han sido enviadas al laboratorio designado para un análisis confirmatorio, a la espera del informe final", declaró en un comunicado el Ministerio de Aviación de la India.

El incidente, clasificado como "grave" según el ministerio indio, ocurrió el pasado 4 de agosto en el vuelo AI2379, operado por un Airbus A320 que cubría la ruta entre Phuket (Tailandia) y Nueva Delhi con 137 pasajeros y ocho tripulantes a bordo.

Después de lo ocurrido y siguiendo el protocolo, ambos pilotos fueron sometidos a la prueba prescrita de detección de sustancias psicoactivas tras el suceso.

Según el comunicado oficial, el avión experimentó una pérdida repentina de altitud de unos 300 pies durante la fase de crucero, durante la que al menos 17 pasajeros resultaron heridos, según recogieron medios locales. La aeronave logró estabilizarse y aterrizar con seguridad en Delhi.

"A la espera de que concluya la investigación oficial liderada por la Oficina de Investigación de Accidentes de Aviación (AAIB) y de recibir los citados resultados, la Dirección General de Aviación Civil (DGCA) mantendrá retirados de los vuelos a ambos miembros de la tripulación", indicó la nota oficial.

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La investigación se produce un año después del accidente de Air India que dejó 260 fallecidos en junio de 2025, tras el cual la aerolínea y el sector aéreo del país han sido sometidos a mayores revisiones de seguridad y a un fuerte escrutinio mediático.