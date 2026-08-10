Irak considerará como "acto terrorista" los lanzamientos de drones no autorizados

"Cualquier dron lanzado sin obtener los permisos oficiales será considerado un acto terrorista según lo estipulado en la ley", dijo en rueda de prensa el jefe del departamento de Relaciones y Medios de Comunicación del Ministerio de Interior iraquí, general de división Miqdad Miri.

A lo largo de 2025, las autoridades incautaron 49 drones, en un momento en el que el Comité Nacional Permanente para la Regulación y Confinamiento de Armas de Irak está intensificando sus esfuerzos para regular las alrededor de 6 millones de armas que se estima que hay en el país árabe, lastrado por décadas de guerras e inestabilidad.

Para ello, se han establecido 845 oficinas encargadas de supervisar estas confiscaciones en todas las provincias de Irak, en un momento en el que la agrupación progubernamental de milicias Fuerzas de Movilización Popular (FMP), integrada en el aparato de seguridad estatal, se enfrenta a un complicado proceso de desarme.

La semana pasada, el Gobierno iraquí ya advirtió de que si las diferentes facciones no abandonan las armas o se integran de pleno en las Fuerzas Armadas de Irak antes del 30 de septiembre, el plazo máximo que se ha establecido, serán sancionadas conforme a la Ley Antiterrorista.

El Gobierno iraquí anunció el pasado junio la creación de un comité para desarmar y desvincular milicias de las FMP, en medio de las presiones de Estados Unidos para acabar con algunas de estas agrupaciones a las que considera terroristas por haber atacado sus posiciones en Irak en el pasado.

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Las FMP son una amalgama de grupos mayoritariamente chiíes y algunas de sus milicias tienen estrechos vínculos con Irán e integran la agrupación paralela Resistencia Islámica en Irak, que ha atacado bases estadounidenses en el país y ha efectuado lanzamientos de drones contra el golfo Pérsico en favor de Teherán en los últimos meses.

Algunas facciones, como Asaib Ahl al Haq, han anunciado su disposición a someterse al Estado, mientras otras rechazaron el plan, como es el caso de la más poderosa de todas, la proiraní Kataib Hizbulá, que incluso amenazó la semana pasada con expandir su arsenal.