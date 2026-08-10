Irán exige a EE.UU. aceptar “todas” sus condiciones para reabrir Ormuz

Esta ruta estratégica para el comercio mundial de hidrocarburos permanece bloqueada por Irán, que ataca regularmente a los buques que atraviesan el estrecho sin su autorización, y se ha convertido en el principal obstáculo para un entendimiento con Washington.

Para reabrirla, Teherán reclama a Estados Unidos el fin de la agresión contra Irán y sus aliados, el fin del bloqueo de sus puertos, levantar las sanciones contra su economía y descongelar sus activos e “indemnizar íntegramente a Irán por los daños causados” por la guerra.

En una entrevista al medio digital Axios, el presidente estadounidense, Donald Trump, minimizó estas exigencias. “Nos lo estamos tomando con calma”, afirmó, convencido de que “todo saldrá bien”.

“Solo estamos negociando a medias con ellos. Simplemente observamos a Irán, con su enorme inflación y el hecho de que no tienen dinero”, dijo Trump, quien ve a Teherán en riesgo de no poder pagar a sus tropas.

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En el centro de las discrepancias y hostilidades entre ambos enemigos se sitúa el estrecho de Ormuz. Los continuos ataques en esta vía marítima ya hicieron descarrilar una tregua alcanzada en abril.

“Escenario de guerra”

Los mediadores instan a ambas partes a retomar los términos de un memorando firmado posteriormente, en junio, que establecía una hoja de ruta para abrir negociaciones de paz.

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, afirmó que las conversaciones con Omán sobre el tránsito y la gestión del estrecho de Ormuz “se acercan a su etapa final”.

Omán está ubicado en la orilla opuesta de Ormuz, donde Teherán quiere imponer una especie de peaje.

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Araqchi advirtió que la reapertura del estrecho sigue condicionada al cumplimiento de otras exigencias y al pago de compensaciones por parte de Estados Unidos.

También negó que Teherán esté negociando directamente con Washington y aseguró que ambas partes se limitan a “intercambiar mensajes” a través de intermediarios.

Los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron este domingo que su estrategia consiste en mantener cerrado el estrecho “hasta que el enemigo acepte todas nuestras condiciones”.

“El estrecho es ahora para nosotros un verdadero escenario de guerra y no simplemente una vía marítima”, subrayaron.

Ataques continuos

El tránsito por Ormuz cayó significativamente ante los ataques iraníes contra buques, lo que disparó los precios del petróleo desde principios de la guerra.

La cancillería de Emiratos Árabes Unidos denunció el sábado un “ataque hostil iraní con un misil contra un buque petrolero perteneciente a la ADNOC”, la empresa energética estatal, “cuando transitaba por el estrecho de Ormuz”.

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Posteriormente, la agencia marítima británica UKMTO dijo que un barco fue alcanzado por un proyectil frente a la costa de Omán en el estrecho, causando un incendio que fue apagado sin causar víctimas. No quedó claro si se trata del mismo barco.

El Ministerio de Exteriores de Omán condenó el sábado los “ataques repetidos contra embarcaciones que transitan por el estrecho de Ormuz”, aunque sin señalar directamente a Irán.

También indicó que las negociaciones en curso sobre las condiciones de navegación en el estrecho de Ormuz avanzan en un clima “positivo y constructivo”, e instó a evitar cualquier acción que pueda poner en riesgo los progresos alcanzados.

El acuerdo entre Irán y Estados Unidos, concebido como una base para negociar una solución permanente, establecía que Teherán y Mascate definirían las futuras reglas de navegación en el estrecho en coordinación con otros países del Golfo y de conformidad con el derecho internacional vigente.

La legislación internacional prohíbe el cobro de peajes en este tipo de vías marítimas.

Mientras tanto, los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, anunciaron el domingo que atacaron una instalación petrolera saudita en la costa del mar Rojo.

La acción forma parte de los intentos del movimiento respaldado por Teherán de afectar una segunda ruta marítima clave para el comercio internacional.