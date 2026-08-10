Irán no considera el acuerdo de defensa entre Arabia Saudí, Pakistán y Turquía una amenaza

Así lo aseguró el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, quien respondió a la pregunta de si considera el acuerdo entre los tres países como una amenaza con: “bueno, no hay ninguna razón”.

"Turquía y Pakistán son países vecinos, al igual que Arabia Saudí es un país con el que Irán mantiene profundos vínculos religiosos, históricos y civilizatorios, por lo que no hay motivos para temer que el acuerdo esté dirigido contra Irán”, agregó el diplomático en una rueda de prensa.

Bagaei indicó que Teherán fue informado “más o menos” del acuerdo antes de su firma y lo consideró además como una señal de hacia dónde se dirige Oriente Medio.

"Este acontecimiento constituye una señal importante de que los países de la región han llegado a la conclusión de que no pueden depender ni confiar en la supuesta garantía de seguridad ofrecida por Estados Unidos y otros actores externos y están tratando de explorar otro camino, basado en sus propias capacidades y perspectivas y al margen de las injerencias y las intervenciones perjudiciales de actores extranjeros”, dijo.

Arabia Saudí, Pakistán y Turquía firmaron el viernes el Acuerdo Conjunto de Defensa de La Meca, que establece que "cualquier ataque armado externo contra cualquiera de los tres países será considerado como un ataque contra todos", en consonancia con el derecho de legítima defensa recogido en el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.

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Los países firmantes han asegurado que el acuerdo no está dirigido contra ningún país en particular y el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, mencionó en concreto a Irán, que ha atacado a objetivos estadounidenses en suelo saudí en numerosas ocasiones desde el comienzo de la guerra con Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.