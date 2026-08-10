Israel avanza en el desarrollo y expansión de tres colonias en Jerusalén Este

"Se han desarrollado tres importantes proyectos de asentamiento en Jerusalén Este en el último mes, incluyendo el nuevo asentamiento en Um Tuba, un nuevo enclave de asentamiento en Um Lison y una importante expansión de Gilo", afirma en un comunicado.

El momento en el que se produce "eleva la preocupación de que el Gobierno (de Israel) esté buscando establecer hechos consumados en el terreno antes de abandonar la oficina", dice la organización respecto a las elecciones en Israel del 27 de octubre, que podrían poner fin al Ejecutivo de Benjamín Netanyahu.

Los tres proyectos, de creación de colonias o de expansión de la ya existente (en el caso de Gilo), ocupan territorio en el sur de Jerusalén Este, el lado palestino de la ciudad que Israel ocupó en 1967 y se anexionó en 1980. Son terrenos entre la ciudad santa y Belén y sus alrededores, ya parte de Cisjordania.

En el caso de Um Tuba, barrio palestino de Jerusalén Este, el Comité del Distrito aprobó el 7 de agosto la construcción de 650 viviendas, en un proyecto promovido por Kevin Burmeister, empresario australiano y activista por las colonias.

"Mientras la construcción palestina en Um Tuba está limitada generalmente a cuatro plantas, el plan permite edificios de hasta 14 plantas", señala Ir Amim.

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En Um Lison se aprobaron 450 viviendas, en el centro de esta zona palestina, como parte de un proyecto del que el Ayuntamiento de Jerusalén (gobernado por israelíes) es solicitante. Según la ONG, es la primera vez que el Ayuntamiento es una parte formal de un proyecto de asentamiento en un barrio palestino.

En Gilo, un asentamiento ya existente en la zona con unos 30.000 habitantes, el Comité de Distrito aprobó construir 2.300 viviendas.

Ir Amim alerta de que esto permitirá que la colonia se expanda hasta la carretera 60, la importante vía que comunica Jerusalén Este con Belén y el resto del sur de Cisjordania.

"Individualmente, todos estos planes son importantes de por sí. Juntos, apuntan a una política clara", advierte en el comunicado Aviv Tatarsky, uno de los investigadores de la organización.

"Reformarán Jerusalén Este, profundizarán la separación del sur de Cisjordania y dificultarán aún más el alcance de un futuro acuerdo político", continúa. "Siendo antes de las elecciones, parece un intento de dejar decisiones tomadas que el próximo Gobierno encuentre difícil revertir".