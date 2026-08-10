Italia expresa su solidaridad con el pueblo colombiano tras el terremoto de magnitud 7,4

"Expreso, también en nombre del Gobierno italiano, mi más sincera solidaridad con toda la población colombiana en este momento de gran dolor", manifestó Tajani a través de un mensaje en su cuenta de la red social X.

El jefe de la diplomacia italiana afirmó que sigue "con la máxima atención" la evolución de los acontecimientos en coordinación con la Embajada de Italia en Bogotá y la Unidad de Crisis del Ministerio de Exteriores.

Asimismo, confirmó que por el momento "no hay constancia de que haya italianos afectados", si bien el personal diplomático se mantiene en "contacto permanente" con las autoridades locales para seguir la situación.

A las muestras de apoyo se sumó la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien afirmó en la misma red social leer "con inquietud las últimas noticias sobre el violento terremoto".

"En estos momentos difíciles, Italia se solidariza con el pueblo colombiano, con las familias afectadas y con todos aquellos que participan en las operaciones de rescate y asistencia", escribió la mandataria.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El sismo, que tuvo su epicentro en la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, se registró a las 07.34 hora local (12.34 GMT) a una profundidad de 82 kilómetros, según los datos del Servicio Geológico Colombiano (SGC).