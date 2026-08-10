Iván Cepeda llama a la unidad y anuncia apoyo del Pacto Histórico a víctimas del terremoto

"Colombia nos necesita unidos: unidad, solidaridad y fortaleza. Primero la vida", expresó Cepeda en su cuenta de X al compartir un comunicado de la Dirección Nacional y la bancada de congresistas del Pacto Histórico.

La formación, que desde el pasado viernes pasó a la oposición tras la investidura del ultraderechista Abelardo de la Espriella como presidente, anunció una campaña nacional de solidaridad y aseguró que coordinará sus acciones con las autoridades y los organismos encargados de atender la emergencia.

El terremoto, de magnitud 7,4, deja al menos 132 muertos y más de 570 heridos, según cifras de la Asociación de Ciudades Capitales (Asocapitales) porque el Gobierno no ha divulgado datos oficiales desde el mediodía de este lunes, además de decenas de edificios colapsados y graves daños en hospitales, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte, principalmente en el centro y oeste del país.

El Pacto Histórico habilitará un punto de recepción de ayuda humanitaria en su sede de Bogotá y pondrá sus redes sociales y las de sus congresistas al servicio de la emergencia para difundir información oficial y necesidades verificadas de las comunidades.

Además, sus congresistas aportarán parte de sus salarios a la Cruz Roja Colombiana para contribuir a las labores de atención humanitaria y acompañamiento a las víctimas.

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La formación también pidió al Gobierno garantizar información pública y actualizada sobre las necesidades de los territorios, las medidas adoptadas y los recursos destinados a la emergencia.

"Rechazamos cualquier uso político de esta tragedia. No es momento de mezquindades, cálculos ni confrontaciones", señaló el comunicado difundido por Cepeda.

El expresidente Petro también llamó a los integrantes del Pacto Histórico y a sus simpatizantes a coordinar esfuerzos y activar la solidaridad con las comunidades afectadas, y pidió al nuevo Gobierno garantizar una respuesta "inmediata, articulada y humana".