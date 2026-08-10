Jackie, la famosa águila calva de California, fallece tras semanas en cuidados intensivos

"Con profunda tristeza compartimos que la Paciente 26-519 falleció en las primeras horas de esta mañana, tras más de tres semanas de cuidados médicos intensivos", según informó el Ojai Raptor Center en su cuenta de Instagram.

"Durante los últimos días, su condición continuó deteriorándose a pesar del tratamiento intensivo y de los esfuerzos combinados de nuestro equipo veterinario y los especialistas consultores", continúo el centro veterinario, quien no informó las causas del deceso.

Jackie se convirtió en una celebridad de internet después de que la organización sin fines de lucro Friends of Big Bear Valley transmitiera en vivo su vida en el nido junto a su pareja Shadow, en lo alto de un pino Jeffrey con vista al lago Big Bear.

La historia de amor de la pareja de águilas comenzó en 2018 y sus seguidores las han seguido desde entonces.

A mediados de julio, Jackie fue encontrada en la orilla norte del lago tras una pelea con dos águilas más jóvenes, y tratada en el Centro de Rapaces de Ojai.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Sabemos que esta noticia será sentida profundamente por las miles de personas alrededor del mundo que siguieron su historia, tuvieron esperanza junto a nosotros, rezaron por ella y apoyaron a quienes la cuidaron", dice el comunicado.

"Nuestro equipo está desconsolado. Ha sido un privilegio extraordinario cuidarla", añade.

El centro también anunció que sus restos fueron transferidos al cuidado del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California (CDFW, por sus siglas en inglés) y que próximamente darán a conocer información adicional sobre sus tratamientos y resultados de exámenes.