Japón alaba el papel de Omán en el diálogo con Irán sobre la "crucial" reapertura de Ormuz

Takaichi expresó su respeto por los "activos esfuerzos diplomáticos de Omán" y destacó que el país continúa coordinándose con Irán para garantizar la libre navegación por el estratégico paso marítimo, según un comunicado del Ministerio de Exteriores nipón.

La jefa del Gobierno japonés subrayó que es "crucial" restablecer "lo antes posible" la libre navegación en Ormuz "sin incurrir en costes adicionales".

"Para lograrlo, resulta esencial mantener una estrecha consulta con la comunidad internacional, incluidos aquellos que utilizan dicho estrecho", mencionó.

Según la cartera diplomática nipona, el sultán se comprometió a consultar la situación con los países que utilizan Ormuz y afirmó que se respetarían las intenciones de cada uno. No obstante, Mascate no confirmó este extremo.

El comunicado emitido por el Ministerio de Exteriores omaní se limitó a señalar que ambos mandatarios "intercambiaron puntos de vista sobre los últimos acontecimientos en la región", en una llamada en la que la primera ministra reconoció los esfuerzos de Omán para fomentar el diálogo y la desescalada.

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La conversación telefónica entre Takaichi y Bin Tarik llega después de que las autoridades omaníes afirmaran que las conversaciones sobre la navegación en la mencionada vía son "positivas" pero advirtiera de que los ataques contra buques que transiten por la ruta marítima podrían "afectar" a dichas negociaciones.

Irán y Omán han alcanzado un acuerdo sobre las características geográficas de una nueva ruta de navegación en el estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra pasaba el 20 % del crudo mundial, y se encuentran en la fase final de elaboración de una declaración conjunta sobre ese entendimiento.