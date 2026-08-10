Julio fue el mes más caliente en la historia de EE.UU. desde que hay registro

La temperatura promedio de los estados contiguos (CONUS, en inglés), que incluye a los estados continentales salvo Alaska y el insular Hawái, n i alos territorios insulares de Puerto Rico y Guam, estuvo en julio 1,8 grados centígrados (3,3 Fahrenheit) por encima del promedio del siglo XX, avisó la NOAA en un informe.

"Este fue el julio más cálido, y el mes más cálido, en el registro de 132 años, de 0,06 a 0,11 grados centígrados (0,1 a 0,2 Fahrenheit) más cálido que julio de 1936 y julio de 2012", apuntó el organismo en su reporte.

Las temperaturas máximas durante el día promediaron los 31,9 grados centígrados (89,5 Fahrenheit), lo que implica 1,6 centígrados (2,9 Fahrenheit) por encima de la media histórica, agregó el estudio.

Mientras que la media de las temperaturas mínimas por la noche fue de 17,9 grados centígrados (64,2 Fahrenheit), 2,1 centígrados (2,9 Fahrenheit) sobre el promedio, por lo que fue "el mes más cálido registrado en temperaturas mínimas promedio y superó a julio de 2022".

"Las temperaturas superiores al promedio se extendieron por todos los CONUS en julio, con temperaturas muy por encima del promedio en gran parte del interior del Oeste, el Suroeste, las Montañas Rocosas, las Llanuras del Norte y el Medio Oeste Superior, así como en partes de la Costa del Golfo y el Sureste", detalló la NOAA.

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Esta medición llega tras el calor del mes anterior, cuando Norteamérica, Europa y África tuvieron su segundo junio más caliente desde que hay registro, según un informe previo del organismo estadounidense.

La agencia avisó que el occidente y el suroeste de Estados Unidos tuvieron la primera mitad del año más cálida desde que haya registro, además de recibir menos del 70 % de la lluvia promedio acumulada en lo que va del año.

La sequía afectaba en julio a casi la mitad, el 48,5 %, del territorio contiguo estadounidense, reportó la NOAA con base en datos del Monitor de Sequía, pues en el séptimo mes de 2026 llovió cerca de 5,8 milímetros menos (0,23 pulgadas) que el promedio histórico.

La NOAA también ha alertado antes de que el fenómeno climático de El Niño será uno de los más fuertes de la historia, lo que implica condiciones más secas y un invierno más cálido de lo usual.