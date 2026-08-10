Kast ofrece apoyo a Colombia: "Chile conoce el dolor y desafío que dejan los sismos"

"Toda nuestra solidaridad con el pueblo colombiano tras el fuerte terremoto que afectó al occidente del país. Chile conoce el dolor y el desafío que dejan los sismos. Estamos disponibles para apoyar en lo que Colombia necesite", publicó el mandatario chileno a través de su cuenta en X.

Kast visitó Colombia el pasado viernes para asistir a la investidura presidencial de Abelardo de la Espriella, uno de sus principales aliados en la región.

El terremoto, que ocurrió a las 07:34 hora local (12:34 GMT), tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de 82 kilómetros, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

En Quibdó, capital del Chocó y localidad más cercana al epicentro, las autoridades reportaron personas heridas y graves daños en edificaciones, pero el sismo también se sintió con fuerza en varias ciudades del oeste y centro del país con daños estructurales en Pereira, Manizales y Cali.

Al menos siete aeropuertos colombianos sufrieron daños por el terremoto, informó la Aeronáutica Civil (Aerocivil).

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Tras los terremotos ocurridos en Caracas a fines de junio pasado, el Gobierno chileno organizó el envío de tres vuelos con ayuda humanitaria y desplegó en la capital venezolana equipos de rescate para apoyar las labores de búsqueda de desaparecidos y personas atrapadas bajo los escombros.

Chile está localizado en la zona suroriental del cinturón de fuego del Pacífico, la zona más sísmica del mundo, y sufre constantemente cientos de pequeños temblores a causa de la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Suramericana.

En 1960, la región meridional chilena de Valdivia sufrió el terremoto más potente registrado en los tiempos modernos, de magnitud 9,6.