La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 1,14 %

En tanto, el índice general S&P BYMA avanzó 1,60 %, a 133.155.654,31 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Ternium (+5,1 %) y Sociedad Comercial del Plata (+3,8 %), mientras que las que más bajaron fueron las de Bolsas y Mercados Argentinos (-1,5 %) y Central Puerto (-1,3 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con bajadas de hasta 1,2 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió a 465 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo en 1.520 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza mayorista bajó a 1.495 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' subió 10 pesos, a 1.535 pesos para la venta.

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El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 0,2 %, a 1.584,87 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) avanzó 0,1 %, a 1.526,26 pesos por unidad.