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10 de agosto de 2026 a la - 13:30

La Bolsa de Londres baja un 0,35 % con las mineras en verde y la caída de las tabacaleras

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Londres, 10 ago (EFE).- La Bolsa de Londres bajó este lunes un 0,35 % e inició la semana en negativo con una sesión en la que las empresas mineras finalizaron en verde, en contraposición de las cotizadas del sector del tabaco, que coparon las pérdidas.

Por EFE

El índice principal londinense, el FTSE 100 o 'footsie', retrocedió 38,59 puntos, hasta los 10.862,50; mientras que el secundario, o FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas-, descendió un 0,44 % -o 110,32 puntos- hasta los 24.744,54.

Las empresas tabacaleras Imperial Brands y British American Tobacco estuvieron entre las perdedoras del día en Londres, al ceder un 4,55 % y un 4,37 % respectivamente; aunque la peor parada de la sesión fue la embotelladora Coca-Cola HBC AG, que disminuyó un 4,76 %.

El lado de las ganancias lo encabezó, por segunda sesión consecutiva, la minera Fresnillo, que escaló un 3,46 %, seguida de la también minera Glencore, que avanzó un 2,10 % y del grupo de ingeniería Spirax, que creció un 2 %.