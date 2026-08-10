La Bolsa de Londres baja un 0,35 % con las mineras en verde y la caída de las tabacaleras

El índice principal londinense, el FTSE 100 o 'footsie', retrocedió 38,59 puntos, hasta los 10.862,50; mientras que el secundario, o FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas-, descendió un 0,44 % -o 110,32 puntos- hasta los 24.744,54.

Las empresas tabacaleras Imperial Brands y British American Tobacco estuvieron entre las perdedoras del día en Londres, al ceder un 4,55 % y un 4,37 % respectivamente; aunque la peor parada de la sesión fue la embotelladora Coca-Cola HBC AG, que disminuyó un 4,76 %.

El lado de las ganancias lo encabezó, por segunda sesión consecutiva, la minera Fresnillo, que escaló un 3,46 %, seguida de la también minera Glencore, que avanzó un 2,10 % y del grupo de ingeniería Spirax, que creció un 2 %.