La Bolsa de México pierde un 0,75 % y su principal indicador baja a 66.438,58 unidades

"El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. El mercado mostró poco volumen de operaciones a falta de indicadores económicos de relevancia y noticias importantes", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Grupo Financiero Base.

En México, indicó la experta, el IPC de la BMV "cerró la sesión con una pérdida de 0,75 % para ligar a tres caídas en las últimas cuatro sesiones".

Agregó que el índice mexicano "registró un volumen de operación de 43,85 % por debajo de su promedio de los últimos 100 días".

Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, destacaron los retrocesos de las emisoras: Grupo Carso (-2,89 %), Grupo Aeroportuario del Pacífico (-2,89 %), Walmex (-2,61 %), Volaris (-1,91 %) y Femsa (-1,88 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, indicó que con el movimiento negativo de este lunes, el mercado mexicano registra una pérdida del -0,74 % en lo que va de agosto, pero se apunta un avance del +3,31 % en lo que va de 2026.

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En la jornada, el peso mexicano no registró variación porcentual frente al dólar, al cotizar en 17,14 unidades por billete verde, mismo precio que en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 131 millones de títulos por un importe de 10.470 millones de pesos (unos 610,8 millones de dólares).

De las 733 firmas que cotizaron en la jornada, 346 terminaron con sus precios al alza, 363 tuvieron pérdidas y 24 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el 7,75 %; de la empresa de telecomunicaciones Controladora Axtel (CTAXTEL CPO), con el 4,43 %, y de la firma de materiales de construcción Corporación Moctezuma (CMOCTEZ), con el 4,29 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la empresa de productos de consumo frecuente Fomento Económico Mexicano (FEMSA UB), con el -2,99 %; del consorcio industrial Grupo Carso (GCARSO A1) con el -2,89 %, y del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP B), con el -2,89 %.