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10 de agosto de 2026 a la - 13:15

La Bolsa de Milán pierde un 0,10 % en medio de la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz

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Roma, 10 ago (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este lunes en negativo con una pérdida del 0,10 % en su índice selectivo FTSE MIB, que llegó a los 53.663 puntos, en un inicio de la semana marcado por las dudas en torno a un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán que permita reabrir el estrecho de Ormuz.

Por EFE

El índice general FTSE Italia All-Share retrocedió un 0,16 % hasta los 56.301 enteros.

Los inversores siguen atentos a Oriente Medio con la incertidumbre en torno a Ormuz y las conversaciones entre Irán y Omán sobre nuevas rutas marítimas, dudas que están afectando a los precios de las materias primas energéticas, con repuntes en los precios del petróleo y el gas natural.

Durante la jornada, en el parqué milanés cambiaron de manos 375 millones de acciones por un valor de unos 2.768 millones de euros (alrededor de 3.197 millones de dólares).

El panel de ganancias lo encabezó el gigante de la automoción Stellantis con una subida del 1,85 %, seguido de la empresa de ingeniería y servicios Saipem (+1,59 %), la compañía de productos auditivos Amplifon (+1,30 %) y la multinacional energética Eni (+1,27 %).

Por contra, las empresas con más pérdidas en la jornada de hoy fueron Terna (-1,74 %), Poste Italiane (-1,43 %), Italgas (-1,34 %) y Nexi (-1,29 %).