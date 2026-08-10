La bolsa de São Paulo cae un 0,19 % en su quinto retroceso seguido

El Ibovespa, índice de referencia del principal mercado bursátil de América Latina, cerró la sesión en los 172.179 puntos.

Entre los valores más negociados de la jornada, figuraron los títulos de la petrolera estatal Petrobras (+3,3 %), beneficiada por el alta en el precio internacional del crudo ante la persistencia del conflicto en Oriente Medio.

En la misma línea, las empresas que más se valorizaron hoy pertenecen al sector petrolero, como las privadas PRIO (+6,6 %) y Petrorecôncavo (+4,9 %).

Por otro lado, las mayores pérdidas fueron para los papeles de la agencia de viajes CVC (-6,5 %) y los de la energética Cosan (-5,9 %).

En el mercado de divisas, el real brasileño se depreció un 0,53 % frente al dólar, que terminó cotizado a 5,11 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El volumen negociado en la jornada superó los 24.290 millones de reales (unos 4.750 millones de dólares o 4.120 millones de euros) en 3,5 millones de operaciones, según los resultados al cierre de la sesión.