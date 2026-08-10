La bolsa española cierra plana (-0,01 %) una sesión volátil marcada por dudas sobre Ormuz

El principal índice del mercado, el IBEX 35, perdió 3 puntos, ese mínimo 0,01 %, y terminó de negociar en 20.173 enteros. En lo que va de año, acumula una subida del 16,55 %.

El selectivo español abría con pérdidas y ahondaba en los retrocesos en una primera parte de la sesión sin una tendencia definida. Sin embargo, hacia las 14 horas (12 horas GMT) se giraba y llegaba a tocar un nuevo máximo histórico intradía en 20.326,7 puntos, para finalmente perder fuelle y cerrar plano.

De los grandes valores, Repsol subió el 1,82 %, la segunda subida más abultada, impulsado por el nuevo repunte del precio del crudo, Inditex, ganó el 0,75 %, y BBVA, el 0,41 %, mientras que Telefónica perdió el 0,95 %, Iberdrola, el 0,7 %, y Banco Santander, el 0,05 %.