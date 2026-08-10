La Comunidad Andina activa sus mecanismos de cooperación tras el terremoto en Colombia

En un comunicado compartido en sus redes sociales, la Comunidad Andina expresó su "profunda solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Colombia" ante el sismo registrado en la mañana de este lunes, que ha ocasionado "la pérdida de vidas humanas y dejado personas heridas".

El bloque suramericano transmitió además sus más sentidas condolencias a las familias de las personas fallecidas y expresó sus deseos de pronta recuperación a quienes resultaron heridos y "a todos aquellos que se han visto afectados por esta lamentable emergencia".

Destacó que Colombia es parte fundamental de la Comunidad Andina y, ante momentos de especial dificultad, "los lazos de fraternidad y solidaridad que unen a nuestros pueblos cobran aún mayor significado".

En tal sentido, anunció la activación de los mecanismos de cooperación que, en el marco del Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres, "reafirman nuestra unidad y nos fortalecen frente a la adversidad".

El Gobierno colombiano declaró este lunes la situación de "desastre nacional" por el terremoto de magnitud 7,4 que deja al menos 71 personas fallecidas en el país, 29 de ellas en ciudades capitales, y decenas de edificios derrumbados, principalmente en la región cafetera y en el suroeste.

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La mayor cantidad de fallecidos se registra en el departamento de Risaralda, donde hay 40 muertos, seguido por 27 fallecidos en el Valle del Cauca y cuatro en el Chocó, epicentro del terremoto, señaló la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) tras participar en un comité extraordinario de desastres liderado por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

Pereira, Cali, Manizales, Quibdó y Armenia concentran las situaciones más críticas, con personas fallecidas, heridas y atrapadas, así como edificios colapsados y afectaciones en infraestructura hospitalaria, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte.

El terremoto ocurrió a las 7:34 hora local (12:34 GMT) de este lunes y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico, y a una profundidad de 82 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).