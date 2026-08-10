La Corporación Nacional de Petróleo libia condena ataque a refinería y exige investigación

El tanque atacado contenía, según la NOC, alrededor de 4,5 millones de litros de gasolina, "lo que hace que el incidente sea extremadamente peligroso y amenace las instalaciones petroleras adyacentes y áreas circundantes".

El suceso se produjo dos días después de que la misma refinería -con una capacidad de producción de 120.000 barriles por día- fuera atacada con un dron, según explicó entonces la empresa, que aclaró que las instalaciones sufrieron "algunas pérdidas materiales", pero "no se registraron daños humanos".

En este sentido, la corporación destacó que los ataques han escalado en los últimos días "de manera alarmante", con la "consiguiente amenaza" de la seguridad de los trabajadores y de los habitantes de la zona.

Ante esta situación, la NOC exigió a las autoridades competentes una intervención "urgente", la apertura de una investigación "exhaustiva" sobre las circunstancias de los ataques, la identificación y detención de los autores, así como "de quienes están detrás de ellos", y la acción de la justicia.

Subrayó que cualquier ataque contra las instalaciones petroleras representa una amenaza directa para la seguridad y el bienestar del país y los recursos del pueblo libio.

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Los ataques se produjeron en un contexto en el que las milicias del oeste del dividido país -afines al Gobierno de Unidad Nacional (GUN), liderado por Abdelhamid Dbeiba- mantienen enfrentamientos constantes entre sí, especialmente en zonas cercanas a la capital, Trípoli, con Zawiya entre los objetivos principales.

Libia vive en estado permanente de alerta, tanto por los enfrentamientos entre milicias como por las revueltas populares, especialmente en el oeste, en las que los participantes exigen acabar con la división y la prolongada crisis que afecta al país desde hace más de una década.

Desde 2014, tras las últimas elecciones legislativas, Libia está sumida en una profunda crisis, con episodios violentos recurrentes, y dividida institucionalmente, con el GUN al frente del oeste, y con el este tutelado por el mariscal Jalifa Haftar.