La demócrata Ocasio-Cortez congeló sus óvulos y criticó costes de atención reproductiva

"Una de las cosas que más me estresaba cuando consideraba hacer esto era el coste. Mi seguro no cubre ni un centavo de esto. Todo es 100 % de mi bolsillo. No es que simplemente le pagues una suma global al médico: pagas los medicamentos, la clínica y el procedimiento", explicó la política en una serie de vídeos en Instagram publicados la noche del domingo.

Así, indicó que su gasto total en este proceso rondará seguramente los 8.000 y 9.000 dólares y que, cada año, deberá abonar alrededor de 1.200 dólares para mantener sus óvulos congelados.

A los elevados precios se suma "toda la horrible retórica que nos inculcan como mujeres y como sociedad sobre nuestra fertilidad", señaló: "Es fácil sentirte paralizada o un fracaso. Como si, por no permitirme esto, fueras a sufrir consecuencias negativas".

En este sentido, animó a su público a "no confiar en que personas que redactan leyes sobre el aborto y que ni siquiera entienden lo más básico sobre el cuerpo de una mujer les digan cuántos óvulos tienen a determinada edad".

En una entrevista con la cadena ABC News publicada el domingo, Ocasio-Cortez afirmó que había decidido hacer pública su decisión debido al contexto político de Estados Unidos, donde la Administración del presidente Donald Trump "niega la atención reproductiva a las mujeres de todo el país, desde el derecho al aborto hasta la posibilidad de llevar a cabo un embarazo saludable".

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"Creo que es importante que nosotros, como líderes, mantengamos estas conversaciones, compartamos estos procesos y los normalicemos, especialmente para las mujeres trabajadoras del país", subrayó.

La demócrata, de 36 años y origen puertorriqueño, también dijo en esta entrevista que no descarta presentarse a las elecciones presidenciales de 2028 para suceder al mandatario republicano, Donald Trump.

No obstante, aseguró que ahora está "concentrada" en lograr su reelección por su distrito de Nueva York en las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

Ocasio-Cortez es considerada una heredera política del senador Bernie Sanders, exaspirante a la candidatura presidencial demócrata, y mantiene una estrecha relación política con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, vinculado a la corriente de socialistas democráticos del partido.