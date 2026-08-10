La empresa cárnica brasileña JBS gana un 88 % menos en el primer semestre de 2026

Los beneficios semestrales de la multinacional, cuyas acciones se cotizan tanto en la bolsa de São Paulo como en la de Nueva York, suponen una fuerte caída respecto a los 1.028 millones de dólares ganados en el mismo periodo del año pasado.

Esto se debe a que la empresa perdió 102 millones de dólares tan solo en el segundo trimestre, después de ganar 528 millones en el mismo periodo de 2025, según el balance publicado hoy.

El CEO de JBS, Gilberto Tomazoni, afirmó en declaraciones citadas en el informe que la comparación de rentabilidad entre periodos se vio afectada por los números récord registrados el año pasado.

Además, el directivo apuntó a otros factores, como el pago a autoridades de competencia y la adquisición de nuevas empresas, que perjudicaron los resultados en el segundo trimestre.

Por otro lado, la facturación en los primeros seis meses de 2026 subió a 45.508 millones de dólares, ante los 40.524 millones de dólares de hace un año.

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Las filiales de JBS en EE.UU., su principal mercado, lideraron las ventas del grupo, seguidas por marcas brasileñas como Seara.

En cuanto al Ebitda ajustado (beneficio operacional ajustado), este fue de 2.563 millones de dólares en el semestre, una caída del 21,9 % respecto al mismo periodo del año pasado.

La deuda bruta al cierre del semestre alcanzó los 22.650 millones de dólares, frente a los 19.491 millones de dólares al final del mismo periodo de 2025.