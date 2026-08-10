La inflación interanual de Colombia en julio aumenta al 6,03 %, un 1,13 % más que en 2025

Además, en lo corrido de 2026 la inflación acumuló una variación del 4,94 %, superior al 4,02 % registrado en los primeros siete meses del año pasado.

El comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) "se explicó principalmente por la variación mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Restaurantes y hoteles", señaló el DANE.

La mayor variación interanual correspondió a Restaurantes y hoteles, con un 9,53 %, seguida por Salud (8,37 %), Educación (7,57 %), Bebidas alcohólicas y tabaco (7,14 %) y Muebles, artículos para el hogar y para la conservación (6,30 %).

En contraste, las menores variaciones fueron las de Prendas de vestir y calzado (3,38 %) y Recreación y cultura (3,74 %).

El banco central mantuvo el mes pasado elevados los tipos de interés, en el 12 %, debido a las presiones inflacionarias, y el IPC interanual de julio confirma esa tendencia, pues el 6,03 % es el doble de la meta del 3 % fijada para el año por la autoridad monetaria.

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Por otra parte, el DANE reveló que la inflación mensual de junio fue del 0,17 %.

Las mayores variaciones mensuales se presentaron en Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,55 %) y Salud (0,38 %), mientras que las divisiones de Bienes y servicios diversos (-0,11), Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,13), Recreación y cultura (-0,13) y Transporte (-0,24) registraron variaciones negativas.

En los primeros siete meses del año, el comportamiento del IPC estuvo explicado principalmente por las divisiones de restaurantes y hoteles, alimentos y bebidas no alcohólicas y educación.

La mayor variación acumulada entre enero y julio correspondió a Restaurantes y hoteles (6,75), Alimentos y bebidas no alcohólicas (6,41) y Educación (5,90).

En contraste, Prendas de vestir y calzado registró el menor incremento, con 2,71 %.