La inteligencia sueca asegura haber desmantalado una operación del espionaje ruso

El objetivo de la operación, en la que no ha habido detenidos, era "influir en la toma de decisiones sueca" para poder conducir operaciones sobre "cuestiones polarizadoras" para "desacreditar a Suecia, la OTAN y la Unión Europea (UE)", informó el Säpo en un comunicado.

El Säpo resaltó que la operación había sido planeada y dirigida por el servicio de inteligencia ruso desde hacía algún tiempo, y que gracias al trabajo de la policía sueca se pudo determinar la naturaleza de la operación y sus actividades.

"Al enterarse de los intentos de influir, el servicio secreto sueco tomó acciones para proteger activos suecos vitales y contrarrestar el impacto. La operación muestra que la inteligencia y los servicios rusos siguen priorizando métodos tradicionales como reclutar fuentes humanas -agentes- para que influyan en otros", señaló el jefe adjunto de operaciones del Säpo, Cristoffer Wedelin.

Wedelin, que calificó esas actividades de "muy serias", reveló en declaraciones a la televisión pública SVT que había involucrados dos oficiales y un agente rusos, que tenían inmunidad y ya han abandonado Suecia.

Según explicó el Säpo, la inteligencia rusa se centra sobre todo en obtener información sobre posturas políticas y los esfuerzos de Suecia en relación con la OTAN, la UE y la ayuda a Ucrania.