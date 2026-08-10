La ONU afirma estar preparada para ayudar a Colombia tras el terremoto

"Nuestros pensamientos están con todas las personas que han sufrido como consecuencia de este terremoto y estamos preparados para ayudar en lo que sea necesario", expresó el vocero adjunto de Guterres, Farhan Haq, en su rueda de prensa diaria desde Nueva York.

Haq aseguró que la ONU está siguiendo de cerca la situación de Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que ha azotado al país esta mañana y que ha dejado al menos 111 personas fallecidas, según informó hoy el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

El epicentro del sismo se situó en el oeste de Colombia -en el municipio de San José del Palmar del departamento de Chocó (occidente)- "pero se ha sentido en toda la región, desde Panamá hasta Ecuador y Venezuela", subrayó Haq.

El portavoz destacó además que la conectividad en las zonas rurales se ha visto limitada y que el organismo ha recibido informes de daños estructurales, que incluye el derrumbe de viviendas, en varias localidades.

El presidente colombiano informó este medio día que, hasta el momento, el terremoto ha dejado 111 personas fallecidas, 87 heridas, "1.575 viviendas averiadas, 37 completamente destruidas, 61 edificios colapsados, y 18 centros de salud y 52 centros educativos averiados".

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Agencias de la ONU, como el Programa Mundial de Alimentos (PMA), han mostrado su solidaridad con el país andino, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) o la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) también han mostrado su apoyo a Colombia.

En su perfil de X, el PMA se comprometió a reforzar su capacidad para responder a los efectos del sismo "con asistencia humanitaria en apoyo a las acciones del Gobierno nacional y de las autoridades de emergencias".

Mientras, la ACNUR dijo estar "monitoreando de cerca" la situación y "evaluando su impacto", y dijo estar listo "para brindar apoyo según sea necesario".

Por su parte, la direcora de la OIM, Amy Pope, escribió -en su perfil de X- que su agencia también está siguiendo de cerca el terremoto "y está lista para apoyar" al país: "Nuestros pensamientos están con el pueblo colombiano".