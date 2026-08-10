La oposición rusa denuncia persecución judicial por llamar a votar por la paz en Ucrania

"La clave de nuestras discrepancias es que nosotros estamos a favor de la paz y ellos a favor del derramamiento de sangre. Ellos entienden que la gente quiere votar por la paz. Y tienen miedo. Por eso nos quieren excluir de las elecciones", aseguró Nikolái Ribakov, líder de la formación liberal, durante su intervención ante el Tribunal Supremo.

En las últimas semanas en toda Rusia, según añadió, han recibido "millones de mensajes con palabras de apoyo". Mucha gente, dijo, "quiere y está dispuesta a votar en las próximas elecciones por Yábloko", el único partido ruso que se opone a la guerra.

En la misma línea, el fundador del partido, Grigori Yavlinski, aseguró en un mensaje que "Yábloko propuso a la gente votar a favor de la paz, la libertad y la vida sin miedo. Eso es lo más importante ahora y ningún otro partido en Rusia plantea algo parecido".

"Por eso quieren ahora excluir a Yábloko de las elecciones y arrebatar a la gente la opción de votar por algo que ahora es vital para ellos, el futuro de nuestro país", afirmó.

Como ha podido constatar EFE, cientos de personas se concentraron este lunes ante el Supremo de Rusia para apoyar al único partido opositor legal del país.

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"¡Yábloko!¡Yábloko!¡Yábloko!", coreaban los presentes ante el edificio, donde también apareció un furgón policial.

En el marco de la demanda interpuesta por el partido ultranacionalista Ródina (Patria), los opositores son acusados de llamamientos al extremismo y a la violación de la integridad territorial de Rusia, apoyo a las minorías sexuales y violaciones de los derechos intelectuales durante la campaña electoral.

El juez del Supremo que preside la vista, Viacheslav Kirílov, es el mismo que ilegalizó en su momento a la organización de derechos humanos Memorial, premio nobel de la paz en 2022.

La demanda es similar a la que Ródina presentó el mes pasado en la región noroccidental de Carelia y que llevó al Supremo local a excluir a Yábloko de las elecciones a la asamblea regional.

Entre otras cosas, la formación liberal exige un inmediato cese de los combates y unas prontas negociaciones de paz con Ucrania, además de la liberación de los más de 1.750 presos políticos.

Renombrados políticos rusos mostraron estos días su deseo de excluir a Yábloko, cuyas listas fueron aprobadas a finales de julio por la Comisión Electoral Central.

Precisamente, en un intento de evitar su exclusión, Yábloko se desmarcó el pasado viernes del llamamiento de la oposición en el exilio a votar por dicha formación el próximo 20 de septiembre.

Varias decenas de sus candidatos más populares, incluido su líder, ya han sido excluidos por criticar la guerra o por extremismo, por colgar en las redes imágenes del fallecido líder opositor Alexéi Navalni.

Las autoridades y otros partidos sistémicos temen que Yábloko aglutine el voto de protesta contra la campaña militar, que dos tercios de los rusos quieren que se detenga cuanto antes, según los sondeos del Centro Levada.