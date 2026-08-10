Las primarias a gobernador de Wisconsin son un nuevo examen para el Partido Demócrata

La candidata Francesca Hong, que representa al ala socialista, se enfrenta a David Crowley, avalado por el 'establishment' y que cuenta con el respaldo del gobernador saliente Tony Evers.

Los socialistas y progresistas demócratas han logrado importantes victorias en las primarias que empezaron en marzo y se prolongarán hasta mediados de septiembre y que eligen, estado por estado, a los candidatos que optarán a las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre a la Cámara de Representantes, al Senado y a numerosos cargos públicos.

El último éxito del ala más a la izquierda del Partido Demócrata fue el de Abdul El-Sayed, que se impuso el pasado 4 de agosto en la carrera por el escaño del Senado en Míchigan, y que aspira a convertirse en el primer senador musulmán.

Ahora, Hong, que es miembro de los Socialistas Demócratas de América (DSA) y la favorita en las encuestas, aspira a continuar con la racha ganadora de su corriente, mientras los demócratas más moderados temen que la elección de este tipo de perfiles perjudique las posibilidades de convencer a los votantes en las urnas en noviembre.

En su cuenta de X se presenta como "madre soltera", "trabajadora de restaurante" y "luchadora por la clase trabajadora".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hong asegura, en su intento por convertirse en la primera gobernadora socialista democrática moderna, que aspira a "arreglar un sistema roto" y que hablará "con todo el mundo sobre lo que enfrentan las familias trabajadoras".

La candidata demócrata a gobernadora ha sido noticia también en los últimos días por retractarse de una publicación de 2020 en redes sociales en la que decía que Estados Unidos debería "cancelar el Día de Acción de Gracias" para "dejar de celebrar el colonialismo y el primer evento superpropagador que mató a la gente indígena y a las mujeres".

Ahora ha asegurado, en una entrevista al medio digital Politico, que es su "fiesta favorita".

Quien gane las primarias demócratas se enfrentará a Tom Tiffany, partidario del presidente Donald Trump, que se presenta sin oposición en las primarias republicanas y que se opuso a ratificar los resultados de las elecciones de 2020, que el mandatario perdió.

Wisconsin es considerado un estado bisagra, en el que republicanos o demócratas se alternan la victoria por un estrecho margen, por lo que la elección de los candidatos tendrá mucha repercusión en las urnas en noviembre.

Alabama, Connecticut, Minnesota, Vermont y Carolina del Sur celebran también primarias elegir a los candidatos en las elecciones de noviembre.