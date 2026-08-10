Mundo
10 de agosto de 2026 a la - 15:00

Las reservas internacionales brutas de Nicaragua suben a 9.887 millones de dólares a julio

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San José, 10 ago (EFE).- Las reservas internacionales brutas del Banco Central de Nicaragua alcanzaron los 9.887,6 millones de dólares hasta julio pasado, un 33,1 % más en relación al mismo mes de 2025, informó este lunes el banco emisor del Estado nicaragüense.

Por EFE

La cifra es mayor en 2.456,6 millones de dólares frente al saldo a julio de 2025, cuando el remanente de las RIB cerró en 7.431 millones de dólares, precisó el emisor en un informe.

Durante julio, las reservas internacionales brutas aumentaron en 79 millones de dólares, impulsadas principalmente por las compras netas de divisas en las operaciones cambiarias del Banco Central, el aumento del encaje en moneda extranjera y la absorción neta de depósitos monetarios en moneda extranjera, explicó la entidad.

Para 2026, el Banco Central de Nicaragua estima un crecimiento económico de entre un 3,5 % y un 4,5 %, con una inflación anual que oscilará entre el 2,5 % y el 3,5 %.

El producto interno bruto (PIB) de Nicaragua creció el 4,9 % en 2025.