Las reservas internacionales brutas de Nicaragua suben a 9.887 millones de dólares a julio

La cifra es mayor en 2.456,6 millones de dólares frente al saldo a julio de 2025, cuando el remanente de las RIB cerró en 7.431 millones de dólares, precisó el emisor en un informe.

Durante julio, las reservas internacionales brutas aumentaron en 79 millones de dólares, impulsadas principalmente por las compras netas de divisas en las operaciones cambiarias del Banco Central, el aumento del encaje en moneda extranjera y la absorción neta de depósitos monetarios en moneda extranjera, explicó la entidad.

Para 2026, el Banco Central de Nicaragua estima un crecimiento económico de entre un 3,5 % y un 4,5 %, con una inflación anual que oscilará entre el 2,5 % y el 3,5 %.

El producto interno bruto (PIB) de Nicaragua creció el 4,9 % en 2025.