Líder indonesio nomina a una veterana para dirigir el banco central tras polémica dimisión

Damayanti, actual gobernadora interina, será en principio la única candidata propuesta por Prabowo.

Su nominación, pendiente aún de ser ratificada por el Parlamento, se anunciará oficialmente el martes, adelantó hoy a los medios el secretario de Estado indonesio, Prasetyo Hadi.

La noticia llega después de la dimisión "por motivos personales" de Perry Warjiyo -al frente del banco desde 2018 y reelegido en 2023-, una salida que desató rumores sobre sus aparentes discrepancias con Prabowo -exgeneral en el poder desde octubre de 2024-, debilitó la rupia indonesia e hizo caer al principal índice de la bolsa de Yakarta, el JCI.

La nueva polémica se produjo en medio de dudas sobre la independencia del banco central indonesio, después de que Prabowo nominara a su sobrino y exviceministro de Finanzas Thomas Djiwandono a vicegobernador de la institución, cargo que ocupa desde enero.

En otro controvertido movimiento en el ámbito económico, Prabowo destituyó el pasado septiembre a la respetada ministra de Finanzas Sri Mulyani.

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Los cambios se producen en pleno deterioro de la percepción de los inversores sobre la salud financiera de Indonesia, que, con abundancia de recursos naturales y una vasta población, se perfilaba como candidata a convertirse en la cuarta economía mundial para 2050, si bien el pronóstico perdió fuerza por las políticas de Prabowo, tildadas de intervencionistas y autoritarias por sus críticos.

Una de las últimas decisiones controvertidas fue la centralización de materias primas estratégicas como el aceite de palma -del que Indonesia es el mayor productor mundial junto a Malasia- a través de una nueva agencia estatal.

Tanto Goldman Sachs como la agencia de calificación de riesgo Moody's han alertado sobre los riesgos de invertir en activos indonesios; y el proveedor de índices bursátiles MSCI advirtió que podría degradar al país de mercado emergente a frontera.

En este contexto, el pasado mayo Singapur sobrepasó a Yakarta como el mayor mercado bursátil del Sudeste Asiático.