Lo nuevo de Becky G y el último capítulo de 'House of Dragon',citas culturales esta semana

La cantante estadounidense Phoebe Bridgers publica el próximo viernes 14 de agosto 'Lost Weekend', su primer álbum en solitario desde hace seis años y sucesor de 'Punisher', el disco que la consolidó como una de las voces más reconocidas de la música independiente.

'Lost Weekend', que aborda la pérdida y el desamor, combina la tradición de la música estadounidense con guitarras acústicas, mandolinas y violines, a los que suma una producción más experimental. La cantante ha anunciado una gira por Estados Unidos, Canadá y Europa en la que no estará permitido grabar vídeos ni hacer fotografías con los teléfonos móviles.

El nuevo filme de David Robert Mitchell -director de 'It Follows' y 'Under the Silver Lake'- llega a los cines de todo el mundo el 14 de agosto con una historia de ciencia ficción y suspense protagonizada por Anne Hathaway y Ewan McGregor. Ambos interpretan a una pareja que vive en un barrio residencial y es testigo de una serie de extraños acontecimientos.

La historia da un giro cuando un misterioso fenómeno arranca de su ubicación la calle en la que viven, Oak Street, y se encuentran en un lugar desconocido. La familia tendrá entonces que mantenerse unida para sobrevivir mientras trata de descubrir qué ha ocurrido.

La estadounidense de raíces mexicanas Becky G publica este 14 de agosto 'Baraja Bendita', un disco del que ya ha adelantado tres temas, el último de ellos 'Patrona', tras los sencillos 'EPA' y 'MARATHON'. Se trata del quinto álbum de estudio de su carrera, tras una etapa marcada por su éxito internacional.

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El proyecto transita entre el español y el inglés y muestra a una artista que continúa explorando las distintas vertientes de la música latina y urbana, con una propuesta que combina ritmos y sonidos de Estados Unidos y México. El álbum, según ha señalado la propia artista, trata sobre "elegir tu propio destino y ser dueño de tu próxima jugada".

La tercera temporada de 'House of the Dragon' llega a su último capítulo esta semana con dragones, guerras e intrigas y la batalla por dominar los Siete Reinos, en esta serie derivada del universo de 'Game of Thrones', ambientada 200 años antes de la ficción original.

En el anterior capítulo, Rhaenyra Targaryen comprueba que su llegada al Trono de Hierro no ha sido como esperaba. Acechada por sus enemigos y con recelos sobre su principal apoyo, Daemon Targaryen, trata de mantenerse en pie mientras el conflicto entre las distintas facciones de la familia Targaryen se intensifica y Poniente vuelve a quedar sumido en una lucha por el poder marcada por las alianzas, las traiciones y las intrigas.