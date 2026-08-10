Londres no buscó un galeón en aguas de Gibraltar por no enojar a España, dice el Telegraph

El rotativo publica una larga investigación procedente de documentos diplomáticos que le han sido filtrados sobre el caso de este tesoro, en el que la estimación del valor actual de la carga alcanza los 5.000 millones de libras (5.900 millones de euros).

El galeón Sussex de la Armada Real británica naufragó en 1694 en aguas al este de Gibraltar, cuando transportaba esta carga de oro -procedente del Tesoro británico- para Víctor Amadeo II, duque de Saboya, en su campaña contra Luis XIV de Francia durante la conocida como Guerra de Nueve Años (1688-1697).

La compañía estadounidense de 'cazatesoros' Odyssey Marine Exploration emprendió en torno al año 2000 una investigación de tres años que le llevó a concluir que el pecio se encontraba a 821 metros bajo el nivel del mar justo al este de Gibraltar, en aguas disputadas entre el Reino Unido y España (Madrid sostiene que la soberanía británica de Gibraltar no incluye las aguas).

Según el Telegraph, el Gobierno británico tenía firmado un acuerdo con Odyssey para identificar y rescatar barcos británicos naufragados, compartiendo con la compañía los tesoros que pudieran albergar, pero al aterrizar el caso del HMS Sussex en una mesa oficial, una diplomática de la embajada británica en Madrid (segunda al cargo en ese momento) aconsejó olvidar el asunto.

El caso del Odyssey "supone una innecesaria amenaza sobre las relaciones bilaterales de los dos países (cuando lo que se necesita) es mejorar las relaciones entre ambos sobre la cuestión sensible de Gibraltar", dice la nota diplomática de 2007 ahora desclasificada.

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Dos años antes, un cable confidencial de la embajada estadounidense en Madrid citó a la ministra de Cultura de entonces, Carmen Calvo, quien supuestamente dijo que el 'cazatesoros' Odyssey solo emprendería la búsqueda del HMS Sussex en aguas de Gibraltar "sobre (su) cadáver".

Un miembro de la tripulación del Odyssey en aquel momento es entrevistado por el rotativo y dice que la Guardia Civil española los "aterrorizaba a la menor oportunidad" con constantes acosos cuando se acercaban a Gibraltar.

Supuestamente, el pecio del HMS Sussex sigue yaciendo a una distancia de entre 3 y 9 millas de Gibraltar, sin que se haya avanzado en esa búsqueda.