Los hutíes lanzan misiles contra Moca, según el Ejército yemení

"La milicia terrorista hutí está bombardeando la ciudad de Moca y su puerto con misiles balísticos", publicaron las Fuerzas Armadas yemeníes en la plataforma X, sin aportar más detalles sobre la ofensiva.

Este ataque llega después de que el Ejército yemení bombardeara el lunes posiciones militares de los hutíes en la provincia oriental petrolera de Marib, siguiendo ataques de los rebeldes contra el puerto de Moca el domingo, cuando decenas de misiles y varios drones fueron lanzados simultáneamente desde zonas bajo control hutí en la provincia de Taiz (suroeste).

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, confirmó entonces que sus unidades llevaron a cabo "una operación militar a gran escala y de alta precisión contra concentraciones de tropas saudíes –Arabia Saudí lidera la coalición militar en contra de los hutíes– y depósitos de armas en la zona de Moca".

Moca es una histórica ciudad portuaria que se encuentra dentro de la provincia de Taiz y cerca del estrecho de Bab al Mandeb, un punto estratégico marítimo que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén.

Los ataques a la zona se producen en el marco de la peor escalada desde 2022 entre los hutíes y las fuerzas gubernamentales del Yemen, que cuentan con el apoyo de la coalición capitaneada por Riad, que desde 2015 interviene en el país al frente de una coalición militar en apoyo al Gobierno.

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El enviado especial de la ONU para el Yemen, Hans Grundberg, advirtió la semana pasada que la guerra en el país árabe iniciada en 2014 corre el mayor riesgo de reactivarse desde 2022, cuando el Gobierno internacionalmente reconocido y los rebeldes hutíes acordaron una tregua que se ha mantenido en gran medida hasta ahora.