Los incendios forestales en el oeste de Canadá causan una muerte y más de 20.000 evacuados

La Policía Montada de Canadá confirmó que una mujer de 80 años murió cuando intentaba abandonar junto con un familiar su vivienda en Meadow Valley, cerca de Summerland, según informaron este lunes medios locales.

El incendio Bald Range, detectado el viernes por la tarde al oeste del lago Okanagan, se extendió de forma explosiva y quemó unos 50 kilómetros cuadrados en sus primeras tres horas. Para el domingo ya abarcaba 136 kilómetros cuadrados.

Las llamas obligaron a evacuar por completo Summerland, una localidad de unos 12.000 habitantes situada en el valle de Okanagan, una importante zona agrícola y vinícola. Miles de residentes de Peachland y otras comunidades próximas también tuvieron que abandonar sus hogares.

En el conjunto de Columbia Británica, unas 21.700 personas estaban bajo órdenes de evacuación y otras 10.600 permanecían en alerta, listas para abandonar sus viviendas. El domingo había más de un centenar de incendios activos en la provincia, unos 70 de ellos iniciados durante la última semana.

El Gobierno provincial declaró el sábado el estado de emergencia para facilitar la respuesta a los incendios, que las autoridades atribuyen a las elevadas temperaturas y a las intensas condiciones de sequía en el sur del interior de Columbia Británica.

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El humo ha dificultado las operaciones aéreas de extinción y ha provocado cancelaciones de vuelos en el aeropuerto de Kelowna.

El Gobierno federal canadiense indicó este lunes que en el país había 591 incendios forestales activos, repartidos por toda el territorio aunque los más importantes se concentran en Columbia Británica, y que en las últimas horas se han declarado siete nuevos.

En lo que va de año, Canadá ha registrado 4.265 incendios forestales que han quemado más de 3,6 millones de hectáreas de bosque.