Los presidentes de China y Rusia envían cartas a Cuba por el centenario de Fidel Castro

Los mensajes fueron dados a conocer durante un coloquio dedicado a la figura de Castro que sesiona en La Habana desde esta jornada y hasta el próximo día 13, cuando se cumplen los 100 años del natalicio de quien fuera el presidente del país caribeño por casi medio siglo y una de las figuras políticas más conocidas y controvertidas del siglo XX.

En sus misivas, dirigidas al expresidente cubano y hermano de Fidel, Raúl Castro; así como al mandatario actual de la isla, Miguel Díaz-Canel, Putin calificó a Fidel Castro como un “símbolo de la libertad, la justicia y el patriotismo tanto para los propios cubanos como para millones de personas en distintos países del mundo”.

Las cartas leídas por el enviado especial del presidente ruso para la cooperación cultural, Mijaíl Shvidkói, señalan, además, que “en Rusia, Fidel Castro siempre ha gozado del sincero respeto” pues "él hizo una inmensa contribución personal al desarrollo de las relaciones amistosas entre nuestros países”.

Añadió que “en Rusia honran la sagrada memoria de Fidel Castro”, a quien calificó de “amigo fiel y fiable” de su país y reiteró, su “solidaridad de siempre con el pueblo cubano”.

Por su parte, el miembro del Comité Central del PCCh y jefe de su Departamento Internacional, Liu Haixing, leyó en la jornada de inauguración del coloquio la misiva enviada por Xi Jinping, en la cual destacó el papel de Castro "en la cimentación e impulso de las relaciones de la isla con China" las que señaló, “se han convertido en un referente de la cooperación entre países socialistas”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“El legado de Fidel quedará para la historia”, añadió el mandatario chino en su carta.

Rusia y China han sido por décadas aliados tradicionales del Gobierno cubano. La víspera el presidente Díaz-Canel, agradeció a China un nuevo donativo de 5.000 sistemas fotovoltaicos recién llegado a la isla, para paliar la grave crisis energética que padece el país caribeño.

El presidente chino, Xi Jinping, aprobó en enero una ayuda a Cuba que incluye la asistencia financiera de 80 millones de dólares y 60.000 toneladas de arroz. En 2024, China ya había concedido otra donación de 100 millones de dólares a la isla.

Rusia, por su parte, envió en marzo pasado un buque a la isla con crudo del exterior. El petrolero Anatoli Kolodkin, un barco sancionado por Estados Unidos llevó a la isla unos 730.000 barriles de petróleo que aliviaron la tensa situación energética por unos 15 días.

El Kolodkin ha sido el único cargamento de petróleo que ha recibido el país caribeño en los últimos meses, en medio de la grave situación energética.

Cuba sufre una aguda crisis energética desde mediados de 2024, en parte por un sistema energético profundamente obsoleto y sin las inversiones necesarias durante décadas, una situación que se ha agravado desde enero por el bloqueo petrolero aplicado por EE.UU. que no permite la llegada de crudo a la isla.