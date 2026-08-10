Maersk y Happag-Lloyd reabren al tráfico otra ruta por el Canal de Suez

Se trata de la ruta AE19, incluida en los servicios de su alianza Gemini y que conecta Asia, el Mediterráneo, Arabia Saudí y Europa, informó en un comunicado Maersk, que añadió que el cambio se efectuará de forma "inmediata".

"La decisión conjunta con Hapag-Lloyd llega después de evaluaciones exhaustivas de la situación de seguridad en el área del mar Rojo y supone un paso hacia el retorno gradual del corredor trans-Suez", consta en el escrito.

Ambas navieras habían anunciado hace un mes la reanudación de la ruta AE15 por el Canal de Suez apelando a la mejora en la situación de seguridad.

Maersk suspendió en diciembre de 2023, al igual que otras grandes navieras, todo el tránsito a través del mar Rojo y el golfo de Adén después de una serie de ataques a embarcaciones por parte de los rebeldes hutíes.

En diciembre de 2025, el barco "Maersk Sebarok" hizo el primer tránsito a través del corredor desde la suspensión y en enero de 2026, otro el "Maersk Denver".

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Maersk y Hapag-Lloyd resaltaron este lunes que no tienen por el momento planes para cambios futuros en otros de los servicios de la alianza Gemini.

"En este punto, no tenemos ningún calendario específico. Si bien este cambio es un paso adelante significativo, no estamos considerando un cambio más amplio de la red este-oeste para volver al corredor trans-Suez", señala el comunicado.