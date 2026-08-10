María Corina Machado manifiesta su solidaridad a Colombia tras terremoto de magnitud 7,4

"Los venezolanos, que hemos sufrido el impacto devastador de los sismos, acompañamos de corazón a las familias afectadas. Conocemos de primera mano lo vital que resulta la solidaridad internacional ante una tragedia de esta magnitud", subrayó Machado en su cuenta de X en referencia al doble terremoto que afectó Venezuela en junio pasado.

Asimismo, envió su apoyo al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, y a su equipo de gobierno, y confió en la "responsabilidad y diligencia" de las autoridades del país para afrontar esta emergencia.

El terremoto, que ocurrió a las 07:34 hora local (12:34 GMT), tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

En Quibdó, capital del Chocó y localidad más cercana al epicentro, las autoridades reportaron personas heridas y graves daños en edificaciones, pero el sismo también se sintió con fuerza en varias ciudades del oeste y centro del país con daños estructurales en Pereira, Manizales y Cali.

Al menos siete aeropuertos colombianos sufrieron daños por el terremoto, informó la Aeronáutica Civil (Aerocivil).

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Las autoridades mantienen las labores de evaluación de daños y atención de los afectados mientras continúa el balance de la emergencia.