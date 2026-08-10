Marruecos exige la repatriación de sus menores no acompañados que están en España

En declaraciones al portal informativo marroquí Hespress, Ouahbi responsabilizó a las autoridades españolas de la situación de estos menores y aseguró que Rabat reclamará su retorno por las vías legal y política.

El ministro afirmó que Marruecos mantiene firme su compromiso de recuperar a todos sus menores, incluidos los que llegaron recientemente a Ceuta y los que permanecen en otros centros de acogida de España.

Asimismo, subrayó que Marruecos no está dispuesto a abandonar a los niños, adolescentes y jóvenes marroquíes que se encuentran en España alejados de sus familias y de su país.

Ouahbi señaló que la responsabilidad de España abarca también las condiciones en las que viven estos menores y defendió la necesidad de alcanzar una solución inmediata entre ambos países que permita su regreso y preserve, al mismo tiempo, la cooperación y las buenas relaciones entre Rabat y Madrid.

El ministro sostuvo que el entorno más adecuado para garantizar un futuro mejor a estos menores es el de sus familias y su país, y añadió que el asunto ya ha sido objeto de consultas con su homólogo español, centradas en las vías legales e institucionales para verificar sus identidades y facilitar el retorno a sus hogares en Marruecos.

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Durante la avalancha migratoria, que alcanzó su punto álgido el pasado 30 de julio y dejó decenas de muertos, decenas de miles de personas entraron irregularmente en Ceuta desde Marruecos.

Más de 70.000 regresaron posteriormente al país magrebí, mientras que el resto permaneció en España.