MercadoLibre invertirá 91 millones de dólares en centro de almacenamiento en Argentina

Con una superficie de 60.000 metros cuadrados, el centro estará ubicado en la localidad de Estación Juárez Celman, en la provincia de Córdoba (centro de Argentina), y desde allí la compañía abastecerá toda la zona centro y norte del país.

El nuevo centro de distribución -el quinto de MercadoLibre en Argentina- generará 2.000 puestos de trabajo directos.

Según informó la empresa en un comunicado, el centro tendrá capacidad para almacenar hasta 6 millones de productos.

"El desarrollador Plaza Logística será quien llevará adelante este proyecto en el marco de una alianza que ya lleva cuatro centros logísticos construidos para MercadoLibre en Argentina. La fecha estimada de puesta en marcha está planificada para fines de 2027", precisó la empresa, que opera en 18 países de América Latina.

La compañía, que tiene a México, Brasil y Argentina como sus principales mercados, cotiza sus acciones en el índice Nasdaq de Estados Unidos, que agrupa a las principales empresas tecnológicas del mundo.

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Fundada en Argentina en 1999, MercadoLibre obtuvo en el segundo trimestre de este año un beneficio neto de 466 millones de dólares, lo que ha supuesto una merma interanual del 10,8 %.